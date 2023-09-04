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        Haberler Ekonomi Enerji ABD'li lityum şirketi, Avustralyalı Liontown için teklifini 4,3 milyar dolara yükseltti - Enerji Haberleri

        ABD'li lityum şirketi, Avustralyalı Liontown için teklifini 4,3 milyar dolara yükseltti

        ABD merkezli pil metali üreticisi Albemarle Corp, Avustralya lityum madenciliği şirketi Liontown Resources Ltd.'yi satın almak için 6,6 milyar Avustralya Doları (4,3 milyar ABD Doları) değerinde yeni bir satınalma teklifini desteklediğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 15:25
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        Lityum şirketinden 4,3 milyar dolarlık teklif
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        Liontown'dan Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'na yapılan açıklamada,Albemarle'nin 4. kez nakit teklifini (daha önce hisse başına 2,50 Avustralya doları) yüzde 20 artırdığı belirtilerek, yeni teklifi kabul etmenin değerlendirildiği kaydedildi.

        Albemarle, Liontown Resources için geçen yıl 20 Ekim'de hisse başına 2,20 Avustralya doları, mart ayında ise 2,35 Avustralya doları teklif etmişti.

        Lityuma elektrikli araç bataryalarının önemli bir bileşeni olarak talep artarken, Liontown Resources, Batı Avustralya'daki iki büyük lityum yatağını kontrol ediyor. Avustralyalı şirketin, Ford Motor, Tesla, ve Güney Koreli LG Chem ile tedarik anlaşmaları bulunuyor.

        Haberin ardından Liontown hisseleri, 2,92 Avustralya dolarına ulaşarak 14 Temmuz'dan beri en yüksek seviyesine ulaştı.

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