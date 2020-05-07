Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de sağlık sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya'da koronavirüs salgını etkisini iyice azaltırken salgının merkezi halini alan ABD'de vakaların ve can kayıplarının önüne geçilemiyor.
ABD’nin Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs (Covid-19) salgıyla mücadeleye destek vermek için New York’a giden Nicole Sirotek adlı hemşire göz yaşlarıyla ABD'deki sağlık sistemindeki ihmalleri anlattı.
EN UFAK OLAYDA HASTALARIN FİŞİ ÇEKİLİYOR
İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihtimaline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.
BİNLERCE KİŞİ İHMALLERDEN DOLAYI ÖLÜYOR
Nicole Sirotek adlı hemşire ABD'li hemşire ülkede tıbbi ihmallerin olduğunu çektiği videoyla göz yaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD’de koronavirüs hastalarının “ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim” nedeniyle “öldürüldüğünü” iddia ederken “Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce kişi ihmallerden dolayı ölüyor" dedi.
ABD'DE SON DURUM
Salgının merkez üssü konumuna gelen ABD'de ölü sayısı, bir günde 2 bin 360 kişi artarak 74 bin 807'ye, vaka sayısı ise 1 milyon 238 bine ulaştı. Ülkede 24 saat içinde 24 bin 776 kişinin ise enfekte olduğu bildirildi.
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