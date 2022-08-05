Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Blinken, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.