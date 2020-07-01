AB’den Hong Kong'da yürürlüğe giren yasaya tepki

Borrell, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde dün yürürlüğe giren Ulusal Güvenlik Kanunu'na ilişkin açıklamada bulundu.
Söz konusu yasanın Hong Kong'da "anlamlı" biçimde istişare edilmediğini belirten Borrell, "AB, kabul edilen bu yasayla ilgili ciddi kaygılarını yineliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Borrell, AB'nin "Bir ülke, iki sistem" ilkesi çerçevesinde Hong Kong'un özerkliğine, istikrarına ve refahına büyük önem verdiğine işaret etti.
Yeni yasanın Hong Kong hukukuna ve Çin'in uluslararası taahhütlerine uygunluğu konusunda endişeleri bulunduğunu vurgulayan Borrell, Çin'in verdiği güvenceler doğrultusunda Hong Kong sakinlerinin mevcut hak ve özgürlüklerinin korunması gerektiğini bildirdi.
Borrell, söz konusu yasanın Hong Kong'un özerkliğine, yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne önemli ölçüde zarar verebileceğine dikkati çekerek, "AB, Çin'i Hong Kong'un hukuki özerkliğine zarar veren eylemlerden kaçınmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.
- Hong Kong’da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu
Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde dün yapılan oylamada, oy birliğiyle kabul edilen yasa, daha sonra Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından imzalamıştı.
Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında yerel saatle 23.00’te Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Temel özellikleriyle protestoların sona ermesini hedef alan yasa nedeniyle bölgede muhalif grupların sembol isimleri, üyeleri bulunduğu aktivist gruplardan çekildiklerini açıklamıştı.
Lam, Ulusal Güvenlik Yasası'na ilişkin yaptığı açıklamada, yasanın "ulusal güvenliği tehdit eden çok küçük bir azınlığı cezalandıracağını" açıklamıştı.
Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları irtikap edenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.
Yasa kapsamında merkezi hükümete doğrudan bağlı bir ulusal güvenlik komisyonunun Hong Kong'da kurulmasını ve Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'in bu komisyona başkanlık etmesini gerektiriyor.
Ayrıca Lam'e ulusal güvenlik yasasını ilgilendiren vakalara bakacak hakimlerin atanması yetkisini de veriyor. Bölgede yargı bağımsızlığı tartışmalarını tetikleyen bu yetkiyle bazı "özel" vakaların davalarının Çin anakarasında görülmesinin önü açıldı.
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