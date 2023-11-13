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        Haberler Dünya Avrupa AB’den dijital Schengen vizesine yeşil ışık

        AB’den dijital Schengen vizesine yeşil ışık

        Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Schengen vizesi için dijitalleşmeyi öngören tasarıya yeşil ışık yaktı. Buna göre Schengen vize başvuruları internetten yapılacak, vizeler dijital olarak verilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:27 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:28
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        AB'den dijital Schengen vizesine yeşil ışık
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        İspanya’nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı bünyesinde yapılan toplantıda Schengen vizesi için dijitalleşmeyi öngören tasarıya onay verildi. Buna göre Schengen vize başvuruları internetten yapılacak, vizeler dijital olarak verilecek.

        AB Konseyi’nde toplantılara başkanlık eden İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska Gomez yaptığı açıklamada, yeni alınan karar sayesinde hem AB vatandaşları hem de Schengen bölgesine gelmek isteyen turistler için büyük bir kolaylık sağlanacağını belirtti.

        KONSOLOSLUĞA SADECE İLK BAŞVURUDA GİDİLECEK

        Gomez, “Bir AB vize platformu kurulacak. Birkaç istisna dışında Schengen vize işlemleri bu platformdan yürütülecek. Bu platformda ilgililerin bilgileri, dokümanları bulunacak ve vize harç ödemeleri yapılabilecek. Bir kişi konsolosluğa sadece ilk kez ve sistemde kayıtlı değilse gidecek, sonrasında başvurularını dijital platformdan yapabilecek. Mevcut vize etiketlerinin yerini ise dijital barkod sistemi alacak” ifadelerini kullandı.

        AB Konseyi'nde alınan karara rağmen uygulama hemen yürürlüğe girmeyecek. Teknik çalışmaların tamamlanması sonrası kararın AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve 20 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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