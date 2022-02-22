Ajax kulübü, 2017 yılında Avusturya'da oynanan hazırlık maçında kalp krizi geçiren ve yaklaşık 3 yıl komada kalan Abdelhak Nouri'nin sahadaki tıbbi bakımının yeterli olmadığı kanaatine vardıklarını ve oyuncuya tazminat ödemeyi kabul ettiklerini açıkladı. Açıklamada Ajax kulübünün oyuncuya toplamda 7 milyon 850 bin Euro ödeyeceği ifade edildi. Ayrıca 2017'den beri Ajax kulübünün Nouri'nin bakımı için yapılan masraflarının da ödeneceği kaydedildi.

Ajax genel müdürü Edwin van der Sar ise konuyla ilgili, "Bir anlaşmaya varılmış olması güzel. Hepimiz Abdelhak ve sevdiklerinin acılarının bitmediğini biliyoruz. Çok üzücü bir durum olmaya devam ediyor, Biz de burada Ajax'ta böyle hissediyoruz. Ailesinin de gece gündüz Abdelhak'a büyük bir sevgi ve dikkatle bakmasını çok takdir ediyoruz. Onu ziyaret ettiğimde, ailesi tarafından her zaman güler yüzle karşılandım. Bu, diğer Ajax meslektaşları için de geçerli ve bunu çok takdir ediyoruz." açıklamasında bulundu.

"2014'TEN BERİ HABERDARLARDI!"

Ülke basınında 2018 yılında çıkan haberlere göre 20 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ve Ajax yönetiminin 2014 yılından bu yana haberdar olduğu iddia edildi.

Bu durumun üzerine harekete geçen Nouri'nin ailesi, avukat bürosu aracılığı ile yaptığı basın bildirisinde, bu iddia karşısında şok olduklarını ve konu hakkında KNVB ve Ajax yönetiminden açıklama beklediklerini ifade etmişti.

Nouri'nin sağlık durumu hakkında söz konusu karşılaşma öncesinde haberdar olmadıklarını vurgulayan ailesi, konu hakkında devam eden araştırmanın sonuçlarını bekleyeceklerini belirtmişti.

Hollanda ekibi Ajax ile Almanya temsilcisi Werder Bremen arasında 8 Temmuz 2017'de oynanan hazırlık maçının 72. dakikasında Abdelhak Nouri, rahatsızlığı nedeniyle bir anda yere yığılmıştı. Hastaneye kaldırılan Nouri'nin beyninde ciddi ve kalıcı hasar tespit edildiği duyurulmuştu.

2 YIL 9 AY SONRA KOMADAN ÇIKMIŞTI

Nouri 2 yıl 9 ay sonra komadan çıkmıştı. Abdelhak Nouri'nin kardeşi Abderrahim, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, "Evde kaldığından beri daha iyiye gidiyor. Aile ortamında olduğunun farkında ve artık komada değil. Tamamen uyanık durumda. Yemek yiyor, hapşırıyor, uyuyor. Yalnızca yatağından çıkamıyor. Hayatını sürdürebilmek için bize bağlı durumda. Bazen bir şeyleri onaylamak için kaşlarıyla veya gülümseyerek bizimle iletişim kuruyor. Bazen de çok duygusallaşıyor ama çoğu zaman gülümsüyor, bu da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullanmıştı.