ABD’den Tayvan’a 1,1 milyar dolarlık silah satışı kararı

ABD Tayvan’a 1,1 milyar dolar değerinde silah ve savunma sistemi satmaya karar verdi, Çin bu karara tepki gösterdi.
Füze tespiti için radarlar, gemilere ve uçaklara karşı kullanılabilecek füzeler satışına karar verilen ürünler arasında.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi geçen ay Tayvan’ı ziyaret etmiş ve son 25 yılda adaya giden en kıdemli ABD’li siyasetçi olmuştu.
Washington’daki Çin Büyükelçiliği için ABD’yi bu karardan vazgeçmeye davet etti, aksi takdirde “karşı adımlar atılacağı” uyarısında bulundu.
Büyükelçilik Sözcüsü Liu Pengyu, bu anlaşmanın iki ülke ilişkilerine “ciddi bir zarar vereceğini” söyledi.
Çin Tayvan’ın kendisine ait olduğunu ve gerekirse güç kullanarak bu adayı anakaraya bağlayacağını söylüyor.
Tayvan ise Çin’in kendisine ait olduğunu savunuyor.
Pelosi ve ABD delegasyonunun ziyaretinin ardından Çin, ada etrafında büyük tatbikatlar düzenlemişti.
ABD’nin silah satış kararının Kongre’de onaylanması gerekiyor. Kongre, büyük oranda Tayvan yanlısı.
Satış onaylanırsa radar sistemi 655 milyon dolar karşılığında, gemileri batırabilen 60 adet Harpoon füzesi ise 355 milyon dolar karşılığında Tayvan’a verilecek.
Bunların yanı sıra 85,6 milyon dolar değerinde karadan havaya veya havadan havaya kullanılabilen Sidewinder füzeleri de satılacak.
Dışişleri Bakanlığı, bu satışın Tayvan’ın güvenliği için son derece önemli olduğunu belirterek Çin’e, adaya yönelik ekonomik, siyasi ve diplomatik baskıyı sonlandırıp diyaloga girme çağrısında bulundu.
Wall Street Journal’ın Cuma günü yayımladığı habere göre Pentagon geçen ay ABD müttefiklerine silah satışını kolaylaştırmak için özel bir ekip oluşturdu.
ABD’li siyasetçiler, Tayvan’ın silah taleplerinin uzun yıllar karşılanmadığını vurguluyor.
Savunma sanayisi üzerine haber yapan Defense News’a göre Tayvan’ın istediği Harpoon ve Stinger füzeleri, uzun bir bekletmenin ardından bu ülke yerine Ukrayna’ya gönderilmişti.
Çin ürünlerine gümrük vergisi
Çin’le ilişkileri gerebilecek bir adım daha atan ABD hükümeti, Donald Trump döneminde bazı Çin ürünlerine getirilen ek vergileri kaldırmamaya karar verdi.
Bu kararın ABD’deki üreticiler ve diğer paydaşların talebiyle alındığı açıklandı.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Kongre’den de Ukrayna’ya yönelik 13,7 milyar dolar büyüklüğündeki acil durum fonunu onaylamasını talep etti.
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ABD’den Tayvan’a 1,1 milyar dolarlık silah satışı kararı/abdden-tayvana-1-1-milyar-dolarlik-silah-satisi-karari-3517197
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