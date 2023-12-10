ABD’den gelen Yahudi siviller, Gazze’ye atılan obüs mermilerinin üzerine "saygılarımızla" notunu düştüler

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İsrail’in Nahal Oz kasabası yakınlarında bir noktaya yaklaşık on kadar obüsün konuşlandığı ve aralıklarla Gazze’ye atış yaptıkları görüldü.

Bir grup sivil kıyafetli kişilerin dizili olan obüs mermilerinin üzerine yazılar yazdığı gözlemlendi.

AA muhabirine konuşan, gruptan ismini vermek istemeyen bir kişi, ABD’den İsrail’i ziyarete gelen bir Yahudi olduğunu ve mermilerden birinin üzerine ABD’deki memleketinin adını yazdığını söyledi.

Aynı kişi gruptaki arkadaşlarından bazılarının mermilerin üzerine "saygılarımızla" ifadesini yazdığını, bazılarının ise kendisi gibi ABD’deki memleketlerinin ismini yazdığını belirtti.