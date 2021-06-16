ABD’nin California eyaletinde son haftalarda yaşanan şiddetli kuraklık, yaklaşık 60 yıl önce yaşanan uçak kazasını ortaya çıkardı.
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNAMADI
Yaşanan kazada, pilot da dahil olmak üzere dört kişi öldü. Pilotun cesedi bulundu, ancak 2014 yılına kadar devam eden arama çabalarına rağmen üç yolcunun cesetleri asla bulunamadı.
SONAR CİHAZIYLA KEŞFEDİLDİ
Seafloor Systems adlı şirket, uçağın kalıntılarını bir sonar cihazıyla keşfetti. Konuya ilişkin açıklama yapan Tyler Atkinson, “Normal olmayan bir şey gördüm” dedi. Ardından, daha yakından yapılan bir inceleme, Atkinson’ın dikkatini çeken nesnelerin bir uçağın parçaları olduğunu ortaya çıkardı.
EYALET GENELİNDE KURAKLIK NEDENİYLE ACİL DURUM İLAN EDİLDİ
Folsom Gölü'nün su seviyesi, eyalet çapındaki şiddetli kuraklık nedeniyle şu anda normal kapasitenin yüzde 38’inde bulunuyor. Geçen hafta, California Valisi Gavin Newsom, gölü çevreleyen üç ilçe de dahil olmak üzere eyaletin 58 ilçesinin 41'inde kuraklık acil durumu ilan etti.
CALIFORNIA VALİSİ'NDEN 2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE ÇAĞRISI
Öte yandan, Vali Gavin Newsom, 24 Mayıs'ta Sacramento'da California Orman ve Yangından Korunma Dairesi Başkanı ile yaptığı görüşmede, orman yangınları ile mücadele edebilmek için 2 milyar dolarlık rekor bir bütçeye ve yangınlarla mücadele için uçak filosunun genişletilmesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.
Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise geçen yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarına maruz kalan California'da, su rezervlerinin olması gerekenden yüzde 50 daha düşük olduğuna, bu durumun orman yangını mevsiminin en kötü döneminde hidroelektrik santrallerinin kapanmasına yol açabileceğine değinildi.
Araştırmacılar, yükselen sıcaklıkların Güneybatı Amerika'yı on yıllarca sürecek bir "mega kuraklığa" ittiğini ve bu durumun göl ve nehir seviyelerinde, kar ve yeraltı sularında düşüşe neden olduğunu vurguladı.
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