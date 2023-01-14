ABD’deki hortumlarda can kaybı 9’a yükseldi

İHA

ABD’deki hortum felaketlerinin bilançosu artıyor. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletine bağlı Autauga bölgesinde Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Ernie Baggett, hortumun yol açtığı kazalarda 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

Baggett, Autauga’da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, en az 40 evin tamamen yıkılmış veya oturulamaz halde olduğunu vurguladı. Autauga’da daha önce hiç böyle bir şey görmediğini söyleyen Baggett, “Bu tam bir yıkım. Bazı noktalar var ki sadece bir veya iki ev kaldı” diye konuştu.

GEORGIA'DA 1 CAN KAYBI DAHA

Georgia eyaletinde ise Vali Brian Kemp düzenlediği basın toplantısında, temizleme çalışmalarına katılan bir görevlinin hayatını kaybettiğini belirterek ölü sayısının 2’ye çıktığını duyurdu. Georgia genelinde büyük hasar meydana geldiğini aktaran Vali Kemp, ”Fırtına eyaletimizin dört bir yanını etkisi altına aldı. Maalesef eyaletimizde trajik bir gece yaşandı. Bu, çok tehlikeli bir ortam” ifadelerini kullandı.

Georgia’da dün şiddetli fırtınanın etkisiyle bir ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirmişti.

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