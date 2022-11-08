ABD’de oy verme işlemi başladı

ABD Kongre Ara Seçimleri'nde 435 Temsilciler Meclisi Üyesi ve 35 Senatör için için oy verme işlemi başladı.

ABD'den bildiren Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar, zaman zaman uzun oy verme kuyruklarının oluştuğunu bildirdi.

Yerel eyaletlerde 36 eyalet valisi ve belediye meclis üyelikleri için de oylamanın devam ettiğini belirten Ali Çınar, "47 eyalette yaklaşık 43 milyon Amerikalı seçmen 8 Kasım öncesi oyunu e-posta yoluyla kullanmıştı. Ama esas ana seçimleri bugün" dedi.

Çınar, anketlerin ortalamasına bakıldığında Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçilerin kazanmasına kesin gözle bakıldığını ifade ederken, Senato ayağında ise Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında kıyasıya bir mücadele olduğunu söyledi.

Çınar, sözlerine şöyle devam etti: "Başkan Biden da seçim sürecini yakın takip ediyor. Bugün Beyaz Saray'dan seçim sonuçlarını izleyecek. Demokratlar'da biraz endişe olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetçiler ise iki kanattan da çok oy alacaklarından emin durumda. Bugün bulunduğum Pennsylvania eyaleti önemli. Kritik eyaletlerden birisi. Burada hangi senatör adayı kazanırsa Senato'da çoğunluğu alma ihtimali olacak. Bunun dışında Arizona, Georgia ve Nevada da kritik eyaletlerden. Ancak Amerika'da Pennsylvania eyaletinin daha çok dikkatle takip edildiğini söyleyebiliriz. Bunu eski başkanlardan Trump, Obama ve Biden da geçen hafta sonu buraya gelerek kampanyalarda adaylara destek verdiğinden biliyoruz."

Türk kökenli ABD'li senatör adayı Mehmet Öz'le ilgili de bilgiler aktaran Ali Çınar, Mehmet Öz'ün de Demokrat rakibiyle kıyasıya mücadelesi vardı. Anketlerde başa baş olarak yakın bir oy oranına Mehmet Öz gelmişti. Burada seçmenlere hangi adayın kazanma ihtimali olduğunu soruyoruz. Philadelphia ağırlıklı olarak Demokrat Parti adayına oy vereceğim diyenler var; ama kırsal kesimlerde Mehmet Öz'e oy verme talibinin çok olduğunu söyleyebiliriz.

Pennsylvania'daki seçim süreci uzun sürebilir. Çünkü oylama posta yoluyla da oldu. Yani biz bu akşam veya yarın sabah Pennsylvania ve bazı eyaletlerde seçim sonucunu net olarak bilemeyeceğiz gibi görünüyor. Çünkü posta yoluyla milyonlarca insan oy kullandığı için bu oyların sayılması da uzun sürecek."