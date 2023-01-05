ABD’de Temsilciler Meclisi 6. oylamada da başkanını seçemedi, bundan sonra ne olacak?

ABD’de Temsilciler Meclisi’ndeki siyasi kaos, ikinci günde de devam etti.

Dün Temsilciler Meclisi’nin açılmasıyla düzenlenen ilk üç oylamada sonuç alınamazken bugün düzenlenen üç oylamadan da bir başkan çıkmadı.

Böylesi bir durum 100 yıldır görülmemişti.

ABD Kongresi’nin alt kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi’nin başkanı seçilecek kişi, ABD protokolünde başkan ve yardımcısının ardından üçüncü sırada gelen, güçlü bir konumda olacak.

ABD’de Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde dört oy farkla çoğunluğu ele geçirmişti.

Fakat Cumhuriyetçi siyasetçiler başkan adayları üzerinde uzlaşamıyor.

Parti içinde en çok destek alan aday olduğu için Temsilciler Meclisi Başkanlığı’na aday gösterilen Kevin McCarthy’ye partisinin sağ kanadından 20 siyasetçi sert bir şekilde karşı çıkıyor.

Bugünkü üç oylamanın ardından McCarthy, gün içinde daha fazla oylama yapılmasının verimli olmayacağını söyledi.

Oturuma aran veren Temsilciler Meclisi yarın tekrar toplanacak.

ABD siyasetinin bu önemli kurumu, kendisine bir başkan seçmeden işleyemediği için siyasette her şey bu düğümün çözülmesini bekliyor.

Öyle ki, göreve başlayacak siyasetçiler başkan seçilmeden yemin bile edemiyor.

McCarthy’nin adaylığına karşı çıkanların önemli bir kısmı, Eski ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleyen siyasetçiler.

Trump bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşananların partisini zayıflattığını söyleyerek destekçilerine McCarthy’ye oy vermelerini söyledi:

“Cumhuriyetçiler, büyük bir zaferi dev ve utanç verici bir yenilgiye dönüştürmeyin. Kevin McCarthy iyi bir iş, hatta belki de müthiş bir iş çıkaracak.”

Fakat bu sözler de Temsilciler Meclisi’ndeki destekçilerinin fikrini değiştirmeye yetmedi.

McCarthy, Kongre baskının ardından Trump’ı eleştirmişti.

Getty Images Mike Waltz

Düğümün bugün de çözülememesinin ardından konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi Mike Waltz, bu durumun ABD’nin imajını sarstığını söyledi:

“Kuzey Kore’de, İran’da, Venezuela’da, Küba’da, dünyanın her yerinde otoriter rejimler burada yaşananları gösterip ‘Bakın demokrasi nasıl da işlemiyor’ diyecekler.”

Çin devlet medyası Global Times, bugün “ABD’deki siyasetçi sınıfının ülkeyi yönetebileceği meçhul. Büyük siyasi partilerden birinin iç çelişkilerinin tüm sisteme sirayet edip etmediği bilinmiyor” diye yazmıştı.

Analiz: Anthony Zurcher, Kuzey Amerika Muhabiri

Temsilciler Meclisi ikinci günün sonunda da başkanını seçmeye yaklaşamadı. Hatta belki de daha da uzaklaştı. McCarthy’ye itiraz eden 20 vekil taviz vermiyor.

Ona karşı çıkan siyasetçilerden Matt Gaetz, tek çözümün adaylıktan vazgeçmesi olduğunu söylüyor.

McCarhty’nin mevcut stratejisi, bir yıpratma savaşı izlemek gibi gözüküyor. Karşıtlarının bir noktada pes etmesini umuyor.

Aynı şeyi tekrarlayıp farklı sonuçlar elde etmek deliliğin tanımlarından biri olsa da, belki de elindeki tek seçenek bu.

Daha fazla taviz verirse, yılın ilerleyen aylarında gündeme gelecek bütçe veya borçlanma limitini artırma gibi tartışmalı konularda koltuğundan edilebilir.

Demokratların da bir noktada oylamalara katılmayıp salt çoğunluk için gerekli oy sayısının azalmasını umabilir.

Fakat Demokratlar en azından şimdilik Temsilciler Meclisi’ne katılıp Cumhuriyetçilerin içinde bulunduğu kaosun tadını çıkarmaya devam ediyor.

McCarthy için iki başarısız günün ardından pes etmek de olası bir seçenek. Bu durumda Louisianalı muhafazakar Cumhuriyetçi Steve Scalise adı öne çıkan adaylardan.

Partinin iki kanadının da destekleyebileceği bir isim olsa da tek sorun, bu görevi istiyor gibi gözükmemesi.

Bir diğer ihtimal ise Demokratlar’ın Cumhuriyetçiler ile, daha muhafazakar bir Cumhuriyetçi seçilmemesi için uzlaşması.

İki parti Ohio eyaletinin temsilciler meclisinde tam da böyle bir durumda, daha muhafazakar bir adaya karşı merkez bir adayın seçilmesi için birleşmişti.

UIusal çapta da böyle bir şey olabilir mi?

Cumhuriyetçi Parti’nin merkeze yakın isimlerinden Don Bacon, Demokratlarla müzakerelere açık olmak gerektiğini söyledi. Bir diğer ılımlı Cumhuriyetçi Fred Upton da kendisinin uzlaşı adayı olabileceğini söyledi. Upton şu anda Kongre üyesi değil fakat Temsilciler Meclisi’nin başkanını kendi içinden seçme zorunluluğu yok.

Böylesi bir plan için çok sayıda Demokrat’ın onayı gerekiyor ve günümüzün kutuplaşmış ortamında bu hiç mümkün gözükmüyor.

Demokratlarla birlikte hareket edecek Cumhuriyetçiler ise muhafazakarlar tarafından “istenmeyen adam” ilan edilecektir.

Bütün bunlar nedeniyle, Temsilciler Meclisi’nde modern zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bu durumda hiçbir şey imkansız gözükmüyor.