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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, kuaför salonunda maskesiz görüntülendi. Başkan Donald Trump'ı sürekli maske takmadığı için eleştiren Pelosi ülkede 'iki yüzlü' ilan edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ı maske takmadığı için eleştiren Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, San Francisco’da bir kuaförde maskesiz görüntülendi. Nancy Pelosi, şehrin koronavirüs önleme kurallarını ihlal etmekle suçlandı.

Halk arasında her zaman maske takan biri olarak bilinen Pelosi, Cumhuriyetçilere pandemi döneminde "bilimi dinlemeleri" konusunda sık sık uyarıda bulunurken, kendisinin kuaförde maskesiz görüntülenmesi ülkede tepkilere neden oldu.

Cumhuriyetçiler, Pelosi'nin maske takmamasını eleştirdi. Beyaz Saray Basın Sekreteri Kayleigh McEnany sosyal medyadan yayınladığı mesajında "Dediğimi yap, benim yaptığım gibi değil" dedi.

San Francisco olmak üzere Kalifornia eyaletinin tamamında koronavirüs salgını nedeniyle kuaför salonlarının açılmasına izin verilmiyor. Kaliforniya’da bulunan binlerce işletme, virüs nedeniyle kalıcı olarak kapandı.

SADECE AÇIK HAVADA SAÇ KESİMLERİNE İZİN VERİLDİ

San Francisco'da 5 binden fazla işletme, salgın sırasında kalıcı olarak Mart ayından bu yana kapandı. Belediye başkanı tarafından açıklanan yeni kurallar kapsamında, salı gününden itibaren Kaliforniya eyaletinde açık hava da saç kesimlerine izin verildi. Ancak kapalı salonlarda saç kesimine izin verilmedi.

ABD’de korona virüs vaka sayısı 6 milyon 250 bin 938’e yükselirken, hayatını kaybedenler ise 188 bin 902 olarak açıklandı.