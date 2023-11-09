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        Haberler Dünyadan ABD’de tarihin en uzun oyuncu grevinde anlaşma sağlandı - Magazin haberleri

        ABD’de tarihin en uzun oyuncu grevinde anlaşma sağlandı

        Hollywood oyuncuları ve stüdyolar, 118 gündür süren grevin sona ermesi için geçici bir anlaşmaya vardı. Grevin maliyeti 6 milyar doları buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 09:25 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:25
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        Tarihi grevde anlaşma sağlandı
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        ABD’de eğlence sektörünün en uzun süren grevi, Oyuncular Sendikası (SAG-AFTRA) ile Disney ve Netflix gibi büyük stüdyolar arasında anlaşmanın sağlanmasıyla çarşamba gecesi sonlandırıldı. Grev yüzünden yüzlerce popüler televizyon dizisi ve filmin yapımına ara verilirken, ABD ekonomisi de milyarlarca dolar zarar gördü.

        Yürütülen müzakereler sonucunda sendika oyuncular için daha yüksek maaş ve yapay zekaya karşı koruma sağlamış oldu. Grevin sona ermesiyle film setleri tekrar açılacak, oyuncular işlerine geri dönebilecek ve sektörde çalışan binlerce kişi tekrar çalışmaya başlayacak.

        BBC Türkçe'nin aktardığına göre; şimdi anlaşmanın sendikanın yönetim kurulu ve üyeleri tarafından oylanması gerekiyor. Süreç haftalar sürebilir ancak anlaşmanın kabul edilmesi bekleniyor.

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        Disney, Netflix, Warner Bros ve Universal gibi büyük şirketlerin bizzat CEO’larının katıldığı görüşmeler son iki haftadır yoğunlaşmıştı.

        Oyuncular grevinden önce de yazarlar grevinin olması stüdyoları çoktan zora sokmuş durumda. 1960'ta daha sonra başkan olacak olan oyuncu Ronald Reagan’ın öncülük ettiği grevden beri ilk defa iki sendika aynı anda iş bıraktı. Çok sayıda dizinin ve filmin yapımı önümüzdeki yıllara ötelenmiş durumda.

        ASGARİ MAAŞA YÜZDE 8 ZAM

        SAG-AFTRA, 160 bin kişiyi temsil ediyor. Büyük isimler milyonlarca dolar kazansa da çok tanınmayan oyuncular geçinmekte halen zorlanıyor.

        Bordrolar değişen sektör ve yükselen enflasyona uyum sağlamakta geç kaldı. Ekonomistlere göre grevin ABD ekonomisine maliyeti 6 milyar dolar oldu.

        Anlaşmaya göre; oyuncuların asgari maaşlarına önceki anlaşmaya göre yaklaşık yüzde 8’lik bir artış yapılacak. Bu rakam oyuncuların istediğinden az, ancak yazarlarından aldığından daha fazla. Son yılların da en yüksek zammı. Çok izlenen yapımlarda rol alan oyunculara prim ödenmesinde de anlaşıldı.

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        Film ve dizi platformlarının, tekrar tekrar izlenen yapımlardan oyunculara çok az bir miktar ödemesi oyuncuların gelirine büyük bir darbe vuruyordu. Oyuncular aynı zamanda yapay zekayla ilgili gelişmelerden endişeleniyor ve ileride yüzlerinin ve seslerinin teknoloji ile yeniden yaratılmasından çekiniyordu.

        Bu yüzden anlaşma kapsamında yapay zeka ile ilgili yeni kurallar yaratıldı, ancak daha detaylar tam olarak açıklanmadı.

        Fotoğraflar:

        Hollywood'dan tarihi grev!
        Hollywood'dan tarihi grev!
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        #abd grev

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