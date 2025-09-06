Habertürk
        ABD'de salmonella alarmı

        ABD’de salmonella alarmı

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, evlere yemek servisi yapan bir şirketin ürünlerindeki salmonella bakterisi nedeniyle 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 16:40 Güncelleme: 06.09.2025 - 16:40
        ABD'de salmonella alarmı
        ABD'nin California, Missouri, Georgia, Minnesota, Texas, Arkansas, Illinois, Rhode Island, Wisconsin ve Washington eyaletlerinde salmonella salgını tehlikesi olduğu açıklandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) en az 16 kişiyi etkileyen hastalığın yayılımını doğruladı. CDC, evlere yemek servisi yapan bir şirketin bazı ürünleriyle bağlantılı salmonella salgını tespit edildiğini duyurdu. Salgının, 10 eyalette en az 16 kişiyi etkilediği ve 7 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        Ürünlerin içeriklerinde hayvansal gıdaların olduğunu vurgulayan uzmanlar, “Salmonella, gıda zehirlenmesine en sık yol açan bakterilerden biridir. Hayvanların bağırsaklarında bulunur, dışkı yoluyla çevreye yayılır ve çiğ ya da iyi pişirilmemiş hayvansal gıdalar ile insana bulaşabilir” ifadelerini kullandı.

        Yetkililer, salmonella salgınındaki mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi semptomların olacağının altını çizerek, hastalıkların bildirilmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğünü kaydetti. Bu nedenle vaka sayısının gelecek günlerde artabileceğine dikkat çekildi.

        Söz konusu şirketin yetkilileri ise müşterilerine doğrudan ulaşarak ürünler hakkında bilgilendirme yaptıklarını açıkladı.

