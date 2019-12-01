İHA

ABD Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin Güney Dakota eyaletinde 12 kişinin bulunduğu Pilatus PC-12 tipinde küçük bir uçağın Chamberlain havalimanından havalandıktan kısa bir süre sonra Brule ilçesinde bir mısır tarlasına düştüğü belirtildi.

Yetkililer, düşen uçağın Chamberlain kentinden, Idaho Falls’a gittiğini, uçakta bulunan 12 kişiden 9’unun hayatını kaybettiğini, yaralanan 3 kişinin ise Sioux Falls'da bir hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Kazada ölenlerin kimlikleri ile ilgili açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.