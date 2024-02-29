Florida’nın Tampa kentinde 26 Şubat'ta evinden çıkarak ormanlık alana giden ve kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğu Hillsborough ilçe polisi havacılık birimi tarafından termal kameralarla bulunmuştu.

Polis, kız çocuğunun bulunduğu anlara ait görüntüleri paylaşarak, “26 Şubat 2024 tarihinde saat 17:10'da Havacılık Birimi, Tampa'daki evinden uzaklaşan 5 yaşındaki otizmli bir çocuğun yerini tespit etmek ve polise yardımcı olmak üzere çağrıldı. Memurlarımız bir saatten kısa bir süre içinde kız çocuğunun yerini tespit etmiş, çocuk sağ salim bulunarak ailesine teslim edilmiştir" dedi.