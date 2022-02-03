ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

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ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 29 Ocak’ta sona eren haftada 23 bin düşerek 238 bin oldu.

Bloomberg’in anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 245 bindi. Omikron etkisinin azalması başvuruların düşüşünde etkili oldu. Başvurular geçen yıl şirketlerin eleman arayışı nedeniyle Aralık ayında rekor düşük seviyelere gerilemişti.

Devam eden başvurular 22 Ocak’ta sona eren haftada 1.63 milyona geriledi.

ABD’de dün açıklanan özel sektör istihdamında 301 binlik sürpriz düşüş olmuştu. Bu, Nisan 2020’den beri en büyük düşüş oldu. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin de 150 bin artması bekleniyor.

Omikron, mevsimsel faktörler gibi etkenler ABD istihdam verisini 'sıradışı' hale getirecek. Beyaz Saray yetkilileri ve bazı bölgesel Fed Başkanları da yarınki rakamların kötü geleceği uyarısı yaptı.