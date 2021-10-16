ABD´de geliştirildi; Türkiye'de kanser araştırmalarında kullanılıyor

Maltepe Üniversitesi Kanser ve Kök Hücre Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 3 boyutlu hücre kültürü ürünleri üreten ABD´li Ronawk şirketi arasında 1 yıl önce iş birliği başlatıldı. İş birliğinden ardından şirketin özel tasarımlı 3 boyutlu üretildiği ve `T-blok´ adını verdikleri doku iskeletleri Türkiye´ye getirildi.
Türkiye´de özellikle karaciğer kanserini araştırmalarında kullanılacak ürüne ilişkin konuşan merkezin müdürü Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktas, "Şirketin ürettiği ABD´de ses getiren T-bloklar´ı (özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletleri) test ettikten sonra uluslararası düzeyde ilk kullanıcısı olduk. Bu teknolojiyi kullanarak yaratılan farklı çevresel ortamlarda kanser gelişiminin nasıl olduğunu anlayacağız" dedi.
İLK VERİLER KARACİĞER KONGRESİ´NDE SUNULACAK
T-bloklar´ın, Kansas Ticaret Odası´na bağlı Kansas Üretim Konseyi tarafından son iki yıldır `Kansas´ta yapılan en heyecan verici buluş´ olarak tanımlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Aktaş, "Ekibimiz, Ronawk´in geliştirdiği biyo-basım teknolojilerinin tüm dünyada farklı hastalıklar üzerine yapılan araştırmalar ve modern hücre kültürü çalışmalarına destek olmak amacıyla seçilen 30 grup arasında yer alıyor. T-blokları karaciğer kanseri ve kanser kök hücreleri üzerine çevrenin sertliğindeki değişimlerin nasıl etkilerde bulunduğunu incelemek için başarılı bir model oluşturmamızı sağladı. Elde ettiğimiz ilk verileri bu yıl Boston´da gerçekleştirilecek Karaciğer Kongresi´nde sunacağız. T-bloklarını kullanarak farklı sertlikteki ortamlar yaratıp kanser hücrelerinin davranımları üzerine olan araştırmalarımıza devam edeceğiz. T-bloklardan çok şey öğrendik ve bu özel tasarımlı 3 boyutlu doku iskeletlerini kullanarak daha fazla bilgi toplamaya devam etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
DECKER: ÇALIŞMANIN SONUÇLARINI GÖRMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUZ
Ronawk´ın kurucularından Heather Decker ise "Prof. Dr. Ranan Gülhan Aktaş´ın ekibi ile çalışmayı ve onlardan geri bildirimler almayı çok seviyoruz. T-bloklarının onların kanser hastaları için yaptıkları çalışmalara nasıl yardımcı olacağını görmek için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Devam eden karaciğer kanseri araştırmalarına destek olmak istediklerini belirten Decker, "Dr. Aktaş ve ekip arkadaşları T-blok isimli doku iskeletlerini kullanarak karaciğerde farklı hastalıklarda ortaya çıkan ve dokuda sertleşmeyle sonlanan değişimlerin kanser hücrelerinin büyümesine etkisinin nasıl olduğunu inceliyor" dedi.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!