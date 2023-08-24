Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda geriledi  - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de dayanıklı mal siparişleri temmuzda geriledi 

        ABD'de dayanıklı mal siparişleri, temmuzda aylık bazda yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde azalış kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:34 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de dayanıklı mal siparişleri geriledi 
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı.

        Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 azalışla 285,9 milyar dolara indi. Bu oran, dayanıklı tüketim malları siparişlerinde Nisan 2020'deki Kovid-19 salgını sonrasındaki en keskin düşüş olarak kayıtlara geçti.

        Bu dönemde siparişlerin yüzde 4 azalması öngörülüyordu. Dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda ise yüzde 4,4 artarak 301,5 milyar dolar olmuştu.

        Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, üst üste 4 ay yükselmesinin ardından temmuzda 14,3 azalışla 98,7 milyar dolara indi. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde yüzde 0,5 artarken, savunma hariç siparişler de yüzde 5,4 düştü.

        Kullanım ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        Habertürk Anasayfa