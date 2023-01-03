ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilecek mi?

Partisinden kendisini desteklemeyi reddeden vekil sayısının dörtten fazla olması durumunda McCharthy’nin bu göreve seçilmesi riske girecek. McCarthy’ye hiçbir Demokrat’ın destek vermesi beklenmiyor.
Bu durum hem Californialı siyasetçiye hem de Cumhuriyetçi Parti’ye zarar verecek.
Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde hem Joe Biden yönetimi hem de Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında hızla soruşturma başlatmayı hedefliyordu.
McCarthy partisi içinde Temsilciler Meclisi Başkanlığı için 188 oyla en fazla destek alan kişi oldu.
Fakat Cumhuriyetçiler içinde ona kesinlikle oy vermeyeceğini söyleyen bir grup siyasetçi var.
Bunların çoğu, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın destekçileri. Bazıları onlara “Kevin Karşıtları” lakabını takmış durumda.
Aralarında Bob Good ve Matt Gaetz’in de bulunduğu bu grup, McCarthy’nin müesses nizamı temsil ettiğini savunuyor.
Pazartesi akşamı Fox News’e konuşan Good “Yarın ona oy vermeyeceğim. O sorunun bir parçası, çözümün değil” dedi ve ekledi:
“Liderliğe geldikten sonra bunun değişeceğini gösteren bir şey yok.”
Geçen hafta Daily Caller internet sitesine bir söyleşi veren Gaetz de “O müesses nizamın bir parçası. Lobiciler ve çıkar grupları onu kullanıyor” dedi.
McCarthy, Donald Trump’ın 2021’deki Kongre baskınındaki rolünü eleştirmiş, bu saldırıdan Trump’ın sorumlu olduğunu söylemişti.
Ne tavizler verdi?
Cumhuriyetçiler McCarthy’den, Temsilciler Meclisi Başkanlığı’ndan alınmasını kolaylaştıracak adımlar atmasını istiyordu.
Başta bunlara karşı çıkan siyasetçi, Pazar günü yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi Parti’den beş Temsilciler Meclisi üyesinin talep etmesinin, görevden alınmasına yönelik süreci başlatması için yeterli olacağını söyledi.
Fakat partinin sağ kanadında yer alan dokuz siyasetçi ortak bir metin yayınlayarak bu tavizlerin çok geç geldiğini belirtti.
Çoğunluk desteklemezse ne olacak?
Temsilciler Meclisi, başkanı seçilmeden işleyemiyor. Buna yeni üyelerin yemin etmesi de dahil.
McCarthy ilk oylamada çoğunluğun desteğini kazanamazsa Temsilciler Meclisi’nin biri çoğunluk desteğini alana kadar yeni oylamalar yapması gerekiyor.
Californialı siyasetçi ilk oylamada bunu başaramasa bile pes etmeyeceğini söyledi.
Cumhuriyetçi Parti içinde seçim için öne çıkan başka bir isim de yok.
Fakat bu mevki için birden fazla oylama yapmak zorunda kalmak hem kendisini hem de partisini zor duruma düşürecek.
Temsilciler Meclisi Başkanlığı seçimini son 100 yılda ilk turda kazanamayan tek bir aday bile olmamıştı.
Bu durum, Cumhuriyetçiler’in Temsilciler Meclisi’ndeki gücünü azaltabilir.
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ABD’de Cumhuriyetçilerin adayı McCarthy, Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilecek mi?/abdde-cumhuriyetcilerin-adayi-mccarthy-temsilciler-meclisi-baskani-secilebilecek-mi-3552807
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