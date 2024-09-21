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        Haberler Dünya ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde 3 eyalette erken oy kullanma işlemleri başladı | Dış Haberler

        ABD’de başkanlık seçimleri öncesinde 3 eyalette erken oy kullanma işlemleri başladı

        ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde 3 eyalette erken oy kullanma işlemleri başladı. Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde yaşayan seçmenler sandık başına gitti.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 21.09.2024 - 16:29 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:29
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        ABD'de oy verme işlemi başladı
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        ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, ülkenin Minnesota, Virginia ve Güney Dakota eyaletlerinde erken oy kullanma işlemleri başladı.

        Seçim gününde müsait olmayan ya da olası izdihamdan kaçınmak isteyen binlerce seçmen, sandık başına giderek oy kullandı.

        Çoğu eyaletin erken oylama imkanı sunduğu ABD’de, önümüzdeki günlerde birçok bölgede seçmenler oy kullanacak. Illinois’te 26 Eylül, Montana ve Nebraska da 7 Ekim, Indiana ve Wyoming de 8 Ekim, Arizona’da 9 Ekim, Georgia’da 15 Ekim ve Iowa’da 16 Ekim’de erken oy kullanma işlemleri başlayacak.

        Demokratlar daha sıcak bakıyor

        Seçmenler arasında tartışmalı bir konu olan erken oy kullanma işlemi, uzmanlar tarafından ise seçim sonuçları açısından kritik önemde görülüyor.

        Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, 2020 seçimlerinden bu yana Cumhuriyetçilerin yalnızca yüzde 37'si seçmenlerin erken oy kullanma seçeneğine sahip olması gerektiğini söylerken, Demokratlar ise uygulamaya yüzde 82’lik destek veriyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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