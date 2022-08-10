ABD’de 4 bin 'Beagle' kobay olmaktan kurtarıldı

Hayvan haklarını savunan kar amacı gütmeyen kuruluş HSUS’un sitesinde yer alan bilgilere göre, eyaletin Cumberland ilçesindeki Envigo üretim tesisi, Mayıs ayında ABD Adalet Bakanlığı tarafından hayvanlara eziyet suçlamasıyla dava edildi.
EMZİREN KÖPEKLERİN YEMEK YEMESİ ENGELLENMİŞ
Müfettişlerin, bazı köpeklerin kolayca tedavi edilebilecek koşullar için veteriner bakımı almak yerine öldürüldüğünü, kurtçuk, küf ve dışkı içeren yiyeceklerle beslendiğini, bazı emziren anne köpeklerin de yemek yemelerinin engellendiğini tespit ettiği ifade edildi.
Ayrıca, 25 yavrunun da soğuğa maruz kalarak öldüğü saptandı. Söz konusu davanın ardından şirketin tesisi kapattığı ifade edildi.
“ŞU ANA KADAR 2 BİN KÖPEK KURTARILDI”
HSUS’tan yapılan yazılı açıklaya göre, yaklaşık 4 bin beagle cinsi köpek HSUS’un ülke çapındaki barınma ve kurtarma ortaklarına gönderiliyor, aynı zamanda kuruluşun hayvan kurtarma ekibi de köpekleri toplu üretme tesisinden kurtarma sürecinde.
Köpekleri ilaç deneyleri yapan laboratuvarlara satmak üzere yetiştirdiği ifade edilen tesisin, yetersiz veteriner bakımı ve yetersiz yiyecek gibi konularda çok sayıda ihlali olduğu belirtildi.
Tesisten ilk etapta 22 Temmuz’da 432 ve 9 Ağustos itibarıyla da 2 binden fazla köpeğin çıkarıldığı bilgisi yer aldı.
Ayrıca kurtarma operasyonunun, ABD Adalet Bakanlığı’nın Mayıs ayında açtığı dava sonucu başlatıldığı; HSUS’un köpeklerin alınması ve sahiplendirilmesi sorumluluğunu üstlendiği aktarıldı.
“HAYVANLARIN KORUNMASI KONUSUNDA TARİHİ BİR AN”
HSUS Başkanı ve CEO’su Kitty Block, söz konusu kurtarma operasyonunun, hayvanların korunması kapsamında tarihi bir an olduğunu ifade ederek, “Adalet Bakanlığı'nın bu büyük operasyonu yönetmemizi talep etmesinden onur duyuyoruz. Hayvan kurtarma ekibimiz bu mücadeleye hazır çünkü biz buyuz, bunun için eğitildik. Partnerlerimize minnettarız. Bu olağanüstü köpeklerin artık hak ettikleri gibi harika evleri ve hayatları olacak” dedi.
* Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.
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