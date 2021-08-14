ABD'den ''11 Eylül'' uyarısı

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DHS'nin Ulusal Terörizm Danışma Sistemi Bülteni'nde, ülkede nefret söyleminde bulunan aşırılık yanlıları ile yeni tip koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına karşı çıkanların, "yüksek bir tehdit ortamı" oluşturduğuna işaret edildi.

11 Eylül saldırılarının yaklaşan 20’nci yıl dönümü ve tatillerin, "hedeflenen şiddet eylemleri için katalizör görevi görebileceği" belirtildi.

Bültende, aşırılık yanlılarının, ibadethanelere ve farklı etnik kökenden gelen kişilerin toplantı mekanlarına daha önce saldırılar düzenlediğinin bilindiği ancak bu yerlere yönelik "kayda değer, yakın" bir tehdidin bulunmadığı ifade edildi.

Bunun yanı sıra bültende, İran, Rusya, hükûmet ile bağlantılı medya kuruluşlarının Covid-19’un kökeni hakkında "komplo teorileri" yaymaya devam ettiği ve bazı durumlarda Asya kökenli insanlara yönelik şiddet çağrılarını güçlendirdiği vurgulandı.