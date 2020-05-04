ABD Yüksek Mahkemesinin iki asırlık tarihinde ilk kez "uzaktan oturum" yapıldı - Haberler

AA

ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 230 yıllık tarihinde ilk kez uzaktan sözlü yargılama yapmaya başladı.

Kovid-19'un en etkili olduğu ABD'de virüs önlemleri çerçevesinde ülkedeki bazı kurumların işleyişi de değişti.

230 yıllık tarihi geçmişe sahip ABD Yüksek Mahkemesi, bugün tarihinde ilk kez telekonferans yöntemiyle sözlü yargılama gerçekleştirdi.

"Booking.com" hakkındaki davanın görüşüldüğü oturumda, kayıtlar eş zamanlı kamuoyuyla paylaşıldı.

Daha önce salgın nedeniyle mart ve nisandaki bazı oturumları iptal eden mahkeme, 13 Nisan'da aldığı kararla mayıstaki sözlü yargılamaları uzaktan yapacağını duyurmuştu.

9 yargıcından 6'sının 65 yaş üstü olduğu mahkeme, ay sonuna kadar 9 uzaktan oturum daha yapacak.