ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Barack Obama döneminde başlatılan ve yüz binlerce yasa dışı göçmenin ülkede kalmasını sağlayan "Çocukken Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA)" adlı programı sona erdirme adımını Yüksek Mahkeme engelledi.
Yüksek Mahkemece 4'e karşı 5 oyla alınan karara göre, DACA Programı aynen devam edecek.
Mahkeme, Trump yönetiminin, DACA Programı'nın sonlandırılması için federal yasalar kapsamında yeterli gerekçeyi sağlayamadığına hükmetti.
TRUMP'TAN MAHKEMENİN KARARINA TEPKİ
Yüksek Mahkemenin DACA kararına ABD Başkanı Trump, Twitter'dan tepki gösterdi.
Trump, "Yüksek Mahkemenin verdiği korkunç ve siyasi kararlar, kendilerini Cumhuriyetçi ya da Muhafazakar olarak tanımlayan insanların yüzünde patlayan kurşunlardır. Daha fazla adalete ihtiyacımız var." ifadelerini kullanarak, 3 Kasım'daki seçimlerde kendisine oy verilmesi için çağrıda bulundu.
Trump, "Yüksek Mahkemenin beni sevmediği izlenimine kapıldınız mı?" diye sordu.
DACA, 700 BİN YASA DIŞI GÖÇMENİ SINIR DIŞI EDİLMEKTEN KORUYOR
ABD'de "DACA" olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart 2018'e kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmelerine ilişkin kararı Eylül 2017'de imzalayan Trump, sonraki açıklamalarında belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.
DACA Programı, 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi, Eylül 2017'de programı bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.
İç Güvenlik Bakanlığı da mahkemenin kararının ardından şu aşamada herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını ve DACA Programı kapsamındaki kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!