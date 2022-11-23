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ABD Yüksek Mahkemesinden, vergi kayıtları konusunda Trump'ın aleyhine karar

ABD Yüksek Mahkemesi, eski Başkan Donald Trump'ın yaptığı, vergi kayıtlarının Kongre özel komitesine teslim edilme sürecini engelleme talebini reddetti.

Giriş: 23.11.2022 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump aleyhine karar
ABD Yüksek Mahkemesinden Trump aleyhine karar
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AA

ABD Yüksek Mahkemesinin açıkladığı kararda, herhangi bir izahat, karara yönelik muhalefet şerhi veya oylama detayı belirtilmedi.

Mahkemenin aldığı karar, ABD Hazine Bakanlığının, Trump ve bazı şirketlerine ait altı yıllık vergi kayıtlarını ABD'de özellikle vergi usullerini belirleyen Temsilciler Meclisi Özel Komitesi’ne hızlı şekilde devredebileceği anlamına geliyor.

Trump, 31 Ekim’de, Yüksek Mahkemeye yaptığı acil başvuruda, Temyiz Mahkemesinin aldığı, Temsilciler Meclisi Özel Komitesinin vergi kayıtlarına ulaşma kararını durdurmasını istemişti.

Başvurunun ertesi günü, ABD Yüksek Mahkemesi Başyargıcı John Roberts, acil başvurular için mevcut özel yetkisi ile talebi değerlendirerek Trump'ın lehine karar almış, Temsilciler Meclisi Özel Komitesine talep gerekçelerini açıklamak için 10 Kasım’a kadar süre vermişti.

Hukukçular, Trump'ın Yüksek Mahkeme yoluyla yıl sonuna kadar vergi kayıtlarının açıklanmasını engellemeyi başarması halinde, 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesiyle davanın düşmesini hedeflediği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Ara seçimler öncesi Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisindeki ilgili özel komite, 2019'da ABD Vergi Dairesinin denetimi çerçevesinde Trump'ın vergi işlemlerinin yasalara uygunluğuna ilişkin soruşturmanın bir parçası olarak Trump'ın vergi beyannamelerini talep etmişti.

Trump döneminde, Adalet Bakanlığının desteğini arkasına alan Hazine Bakanlığı, kayıtların açıklanmasını reddetmişti.

Joe Biden'in göreve gelmesinden sonra ilgili Komite kayıtların teslimi talebini tekrar gündeme getirmiş, en son davanın getirildiği ABD Temyiz Mahkemesi de bu yaz Komitenin lehine karar vermişti.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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