ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik 'silah düzenlemesi' kararı

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Son günlerde artan silahlı şiddet olaylarıyla silah düzenlemelerinin gündeme geldiği ABD'de Yüksek Mahkeme, bugün tartışmalı bir karara imza attı.

New York eyaletinin kişilerin tabanca taşımasına belirli düzenlemeler ve kısıtlamalar getirdiği kararı değerlendiren mahkeme, 3'e karşı 6 oy ile düzenlemeyi iptal etti.

Yüksek Mahkeme'deki 6 muhafazakar yargıcın oyuyla alınan karara karşı çıkan 3 liberal yargıç ise muhafazakarları bu kararın "ölümcül sonuçlarını düşünmemekle" suçladı.

NEW YORK VALİSİ: ŞOK EDİCİ BİR KARAR

Kararın ardından açıklama yapan New York Valisi Kathy Hochul, "Kesinlikle şok edici bir karar. Bu kara gün sebebiyle çok üzgünüm" dedi.