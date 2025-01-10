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        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Donald Trump'a ret

        ABD Yüksek Mahkemesi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın "sus payı" davasında New York'taki ceza duruşmasının ertelenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 06:14 Güncelleme: 10.01.2025 - 06:14
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        ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump'a ret
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        ABD Yüksek Mahkemesi, seçilmiş başkan Trump'ın New York'ta devam eden davasıyla ilgili yaptığı son başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

        AA'nın haberine göre; Mahkeme, Trump'ın "sus payı" davasında ceza duruşmasının ertelenmesi yönünde yaptığı başvuruyu 5-4 reddederek söz konusu duruşmanın yapılmasının önünü tamamen açtı.

        Yüksek Mahkemenin bu kararının ardından New York'ta 10 Ocak Cuma günü yapılması planlanan ceza duruşmasının gerçekleşmesi ve Yargıç Juan Merchan'ın Trump aleyhindeki cezayı açıklaması bekleniyor.

        Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

        Trump, önceki gün New York’taki temyiz mahkemesinde talebinin reddedilmesinin ardından dün en son merci olan Yüksek Mahkemenin kapısını çalmıştı.

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        TRUMP'IN "SUS PAYI" DAVASI

        Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suçlanmıştı.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

        ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

        Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

        Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #ABD Yüksek Mahkemesi
        #haberler
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