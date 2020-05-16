ABD yönetiminden Çinli Huawei'ye yeni kısıtlamalar

Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yeni kısıtlamalar getiren ABD yönetimi, Huawei'nin ABD teknolojisi ve yazılımının kullanıldığı yarı iletken çip alımlarını engelleyeceklerini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Ticaret Bakanlığınca alınan karara ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Huawei'nin Mayıs 2019'da Ticaret Bakanlığınca ekonomik kara listeye alındığına dikkati çeken Pompeo, şirketin üretimde ihtiyaç duyduğu için ABD yazılımı ve teknolojisine dayanan yarı iletken çip satın almaya devam ederek ABD yasalarını savuşturduğunu belirtti.
Ticaret Bakanlığının yabancı ürün kuralı genişletilerek ABD yasalarının Huawei tarafından savuşturulmasının önüne geçileceğini kaydeden Pompeo, "Çin Komünist Partisinin vatandaşlarımızın mahremiyetini veya dünya çapında yeni nesil ağların bütünlüğünü baltalama çabalarına müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
- Huawei'ye ürün satan firmalar da etkilenecek
Pompeo, ayrıca Huawei'nin ABD teknolojisini çalmak ve İran'ın yaptırımları delmesine yardımcı olmak gibi suçlardan sorumlu tutulduğunu ve Çin hükümeti için çalıştığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Huawei'nin ABD ihracat sınırlama kurallarındaki boşluklardan faydalanmasını engelleyen bu karar, ayrıca ABD teknolojisi ve yazılımlarını kullanarak ürettiği yarı iletken çipleri Huawei'ye satan yabancı firmalara da sıkı ihracat kısıtlamaları uygulayacaktır. ABD teknolojisi ile üretilen ürünleri Huawei'ye satmak isteyen firmalar, artık ABD'den lisans almak zorundadır."
Bununla beraber Pompeo, ABD ulusal güvenliğini ve uluslararası istikrarı tehdit eden faaliyetler için Huawei ve ilişkili firmaların ABD ihracatlarına kısıtlama getirilmesine devam edeceklerini duyurdu.
Uzun zamandır 5G konusunda özellikle Avrupa'daki müttefikleriyle kendi ağlarını geliştirme çağrısında bulunan ABD yönetimi, Huawei şirketinin 5G ağlarının dışında tutulmasını talep ediyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!