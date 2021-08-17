The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarıldı.
Söz konusu kararın Hazine Bakanı Janet Yellen ve Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi (OFAC) yetkililerince alındığı belirtilen haberde, bir hükümet yetkilisinin ise daha önce yaptığı açıklamada Afgan hükümetinin ABD'de sahip olduğu merkez bankası varlıklarının hiçbirinin Taliban'a verilmeyeceğine ilişkin değerlendirmeleri hatırlatıldı.
Haberde, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Afganistan'ın Amerikan yardımına büyük ölçüde bağımlı olduğu ve bu yardımın şu an tehlikede olduğu ifade edildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre Afganistan Merkez Bankasının nisan ayı itibarıyla 9,4 milyar dolarlık rezerve sahip olduğu belirtilen haberde, bunun ülkenin yıllık ekonomik üretiminin kabaca 3'te 1'ine tekabül ettiği ve bu rezervlerin büyük çoğunluğunun halihazırda Afganistan'da tutulmadığı kaydedildi.
Haberde, kesin miktarı belirsiz olmasına rağmen ABD'de milyarlarca doların tutulduğu belirtilerek, Beyaz Saray, Hazine Bakanlığı ve ABD Merkez Bankası (FED) yetkililerinin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiği aktarıldı.
TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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