ABD Başkanı Donald Trump ve çocuklarına aile içinden gelen eleştirilere bir yenisi daha eklendi. Trump´ın yeğeni Mary Trump tarafından servis edilen ikinci ses kaydında, Trump´ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry´nin, Ivanka´ya `küçük Donald´, Eric´e `moron´ dediği ortaya çıktı.
Trump´ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry.
YEĞENİ KAYDI HABER KANALINA VERDİ
DHA'da yer alan habere göre Mary Trump, Donald Trump´ın kız kardeşi Maryanne Trump Barry ile olan ses kayıtlarını uluslararası haber kanalı MSNBC´in `The Reidout´ programında paylaştı.
PAYLAŞIM NEDENİYLE ELEŞTİRDİ
Paylaşılan ses kayıtlarında, 2018 yılında Trump yönetiminin göçmen çocukları ailelerinden ayırdığı haberleri çıktığı gün, Donald Trump´ın kızı Ivanka Trump´ın çocuklarından biriyle poz verdiği `duyarsız´ Instagram paylaşımı nedeniyle Ivanka´yı eleştirdiği belirtildi.
"O LANET IVANKA..."
Barry´nin ses kayıtlarında, "O lanet Ivanka fotoğrafı Instagram´a koyduğunda günün büyük haberi çocukların ailelerinden nasıl koparıldığıydı. Samantha Bee´yi daha önce hiç duymamıştım, dediğini suçlayamam" ifadelerini kullandığı belirtildi. Televizyon sunucusu Samantha Bee, paylaştığı fotoğraf için Ivanka´ya hakaret ederek, onu sert bir şekilde eleştirmiş ve daha sonra da kullandığı dil için özür dilemişti.
"ERİC UCUZ, TIPKI BABASI GİBİ"
Başka bir konuşmada ise Marry Trump ve Barry´nin, Eric Trump hakkında konuştuğu ve Barry´nin Eric´e `moron´ dediği ifade edildi. Ayrıca Barry´nin, Eric´in herkesin önünde `moron´ durumuna düştüğünü ve bunun da Ivanka´nın `umurunda olmadığını´ belirterek, Ivanka´ya `küçük Donald´ dediği belirtildi. Başka bir konuşmada ise Barry´nin, kendi kardeşi Başkan Trump´ı eleştirerek, "Kendisinden başka kimseyi umursamıyor" ve "Ucuz, tıpkı babası gibi" dediği ifade edildi.
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