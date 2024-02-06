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        Haberler Dünya ABD, Yemen'deki Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiğini bildirdi

        ABD, Yemen'deki Husilere ait hedeflere saldırı düzenlendiğini bildirdi

        ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde iki insansız deniz aracının imha edildiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 06.02.2024 - 12:33
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        ABD'den Husilere bir saldırı daha
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        ABD, Yemen'deki İran destekli Husi kontrolündeki bölgelerde bulunan patlayıcı yüklü insansız su üstü araçlarına yönelik saldırı düzenlendiğini duyurdu.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, "Husilere ait iki patlayıcı yüklü insansız su üstü aracına karşı meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, bu araçların bölgedeki ABD Donanmasına ait gemiler ve ticari gemilere yönelik "yakın tehdit" oluşturduğunun belirlendiği aktarıldı.

        Bu eylemlerin seyrüsefer özgürlüğünü koruyacağına işaret edilen açıklamada, saldırıların, uluslararası suları ticari gemiler için daha güvenli hale getireceği vurgulandı.

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        KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

        İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

        ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

        Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

        ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

        Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

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        Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

        Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

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        #ABD
        #YEMEN
        #Husiler
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