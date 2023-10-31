ABD yapay zeka güvenliği konusunda 'şimdiye kadarki en güçlü küresel adımı attı'

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Getty Images

ABD Başkanı Joe Biden, Yapay Zeka (AI) geliştiricilerinin güvenlik sonuçlarını ABD hükümetiyle paylaşmasını gerektiren başkanlık emrini imzaladı.

Beyaz Saray bu gelişmeyi, "Yapay zeka güvenliği alanını geliştirmek için herhangi bir hükümetin şimdiye kadar attığı en önemli adım” olarak duyurdu.

Başkan Biden'ın verdiği emir, ABD'yi yapay zeka yönetimine ilişkin küresel tartışmanın merkezine yerleştiriyor.

Ancak bu, İngiltere hükümetinin bu hafta ev sahipliği yapacağı zirve ile öne çıkmayı umduğu bir konuydu.

Zirve 1 Kasım'da başlayacak. Yapay zeka sistemlerinin hızla ilerlemesinin, daha ölümcül biyolojik silahların geliştirilmesi ve daha geniş çaplı siber saldırılar gibi sorunlara yol açabileceği endişesi zirvenin düzenlenmesine yol açtı.

Chatham House'un kıdemli araştırma görevlisi Alex Krasodomski BBC'ye yaptığı açıklamada, başkanlık emrinin ABD'nin kendisini bu tür tehditlerle nasıl başa çıkılacağı konusunda lider olarak gördüğünü gösterdiğini söyledi.

Reuters

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Yardımcısı Bruce Reed yaptığı, ABD'nin yapay zeka güvenliği konusunda “dünyadaki herhangi bir hükümetin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en güçlü eylemler dizisini" açıkladığını kaydetti.

Beyaz Saray’ın açıkladığı önlemler şunlar:

Yapay zeka şirketlerinin güvenlik testi sonuçlarını federal hükümetle paylaşmasını gerektiren önlemler de dahil olmak üzere yapay zeka için yeni emniyet ve güvenlik standartları oluşturmak

Kurumların yapay zekada kullanılan gizlilik tekniklerini değerlendirmek için kullanabileceği standartlar oluşturarak tüketici gizliliğini korumak

Yapay zeka algoritmalarının ayrımcılık yapmasını durdurmaya yardımcı olmak ve yapay zekanın adalet sistemindeki uygun rolü konusunda en iyi uygulamaları oluşturmak

Yapay zeka ile ilişkili zararlı olabilecek sağlık uygulamalarını değerlendirmek için bir program oluşturmak ve eğitimcilerin yapay zeka araçlarını nasıl sorumlu bir şekilde kullanabilecekleri konusunda kaynaklar yaratmak

Yapay zeka standartlarını dünya çapında uygulamak için uluslararası ortaklarla birlikte çalışmak.

Biden yönetimi ayrıca yapay zeka iş gücünü güçlendirmek için adımlar atıyor. Bugünden itibaren yapay zeka uzmanlığına sahip çalışanlar, federal hükümetteki ilgili açık pozisyonlara başvurabilecek.

Bu adım İngiltere’de yapılacak zirvenin önemini azalttı mı?

Krasodomski başkanlık emrinin "gerçekten önemli" olduğunu ancak bunun "İngiltere'nin zirveye yönelik hedefleri ile aynı çizgide olmadığını” söyledi.

"İngiltere zirvesine başkanlık kararnamesinde atıfta bulunuluyor. Ancak 'Amerikan liderliğini yurt dışında ilerletmek' başlığı altında ondan bahsediliyor; bu da ABD'nin, özellikle de Amerikan şirketlerinin, Çin'in yanında büyük oyuncu olduğunu çok açık bir şekilde bildiğini gösteriyor" dedi.

Krasodomski sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük, son derece teknik bir zirve düzenlemek zor ancak eğer bu teknoloji önemli bir küresel etkiye sahip olacaksa, dünyadaki diğer ülkelerle bir sürü başka türde çalışma ve etkileşimin olması gerekecek."

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve ABD teknoloji devlerinin üst düzey yöneticileri, İngiltere hükümetinin "dünyada bir ilk" olarak ilan ettiği Yapay Zeka Zirvesi'nde bu hafta bir araya gelecek.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın ev sahipliği yapacağı zirve, çok çeşitli görevleri yerine getirebilen yapay zekanın olası etkilerine ilişkin artan korkulara odaklanacak.

Toplantıya AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de katılacak.

İngiltere, bu güçlü teknolojinin yarattığı riskleri en aza indirmeye çalışma alanında kendisini küresel bir lider olarak konumlandırmaya çalışıyor.

Ancak AB bir yapay zeka yasasını geçirme sürecinde. Çin zaten bir dizi katı yapay zeka kuralı getirdi ve şimdi de ABD bu başkanlık emrini yayınladı.

Üstelik Reuters haber ajansı, dünyanın en gelişmiş yedi ekonomisine sahip ülkelerin (G7), yapay zeka sistemleri geliştiren şirketler için davranış kuralları üzerinde anlaşmaya vardığını bildirdi.

Tüm bu gelişmeler, bu hafta İngiltere'deki zirvede tartışılacak ne kalacağı sorusunu gündeme getiriyor.