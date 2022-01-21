ABD, ‘vurulamaz bölge’deki barajı vurdu

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New York Times'ın özel haberine göre, ABD ordusu 2017'de DEAŞ ile mücadele sürecinde 'vurulmaz bölge' listesindeki Tabka Barajı'nı vurdu.

NYT'ın ele geçirdiği rapora göre, olası bir olumsuzluk durumunda on binlerce kişinin ölümüne yol açması riski nedeniyle Tabka Barajı'nın vurulması yasaktı ve 'vurulmaz bölge' listesinde yer alıyordu. Ancak o dönem DEAŞ'ın kontrolündeki baraj 26 Mart 2017'de tüm risklere karşın vuruldu.

O dönem DEAŞ, Suriye yönetimi ve Rusya; patlamaya ilişkin ABD'yi suçlamış ancak dönemin komutanı Stephen J. Townsend iddiaların saçmalık olduğunu ifade etmiş ve bölgenin hedeflerden biri olmadığını ifade etmişti.

New York Times saldırıyı orduda DEAŞ ile mücadelede görev yapan özel bir ekibin gerçekleştirdiğini belirtti. Gazeteye konuşan eski komutan Scott F. Murray "Neredeyse 1 tonluk bir bombanın yasaklı bir bölgede patlatılması son derece zor ve tehlikeli. En kötü senaryoda bölgedeki cephaneliğin patlaması bile barajı yıkabilirdi" dedi.

Konu ile ilgili ABD'li yetkililerden henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.