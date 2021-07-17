Havana Sendromu'nun yeni merkezi Viyana

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Yetkililerin yaptığı açıklamada, 20’den fazla vaka araştırılırken söz konusu vakaların 2016 ve 2017'de Amerikalı diplomat ve ajanların Küba’da bildirdiği semptomlarla benzerlik gösterdiği ifade edildi.

Semptomların nedeni henüz belirlenemezken; vakalar, ABD Dışişleri Bakanlığı, Pentagon ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) medikal ekiplerince incelemeye alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Viyana Büyükelçiliğinde meydana gelen, henüz açıklanamayan sağlık olaylarının kuvvetli bir şekilde araştırıldığını ifade etti.

İKİNCİ BİR HAVANA SENDROMU VAKASI MI?

Bazıları, beyin hasarına da sebep olduğu düşünülen yaralanmaların mikrodalga veya radyo dalgalarıyla gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda meydana geldiğine inanıyor.

BBC'nin aktardığı habere göre, Havana Sendromu'nda da benzer olgular çıkmıştı. Tarihler 2006'yı gösterdiğinde Küba'nın başkenti Havana'da bulunan bazı Amerikalı diplomatlarda da şiddetli ağrılara neden olan ''yüksek çınlama, baş dönmesi'' gibi şikayetler ortaya çıkmış ve bunun adı da ''Havana Sendromu'' olarak kayıtlara geçmişti. The New Yorker bu açıklanamayan semptomların siber saldırılarla ilişkili olabileceğini aktarıyor.

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YETERLİ BİLGİ SUNMUYOR

Ancak yıllardır yürütülen çalışmalar, söz konusu yaralanmalara neyin veya kimin neden olduğunu, bunun bir saldırı olup olmadığının bilinmediğini ortaya koyuyor.

Viyana’da çalışan diplomatlar, nedeni bilinmeyen semptomlardan şikayet ettiklerini bildirmişlerdi.

Viyana’daki vakaları, ilk kez 16 Temmuz Cuma günü, The New Yorker dergisi paylaşmıştı.