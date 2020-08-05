ABD, Venezuelalı muhalif lider Guaido'ya desteğini yineledi

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliot Abrams, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada, Maduro'nun 6 Aralık'ta düzenlemeyi planladığı seçimlerin Washington yönetiminin tutumunu değiştirmeyeceğini belirtti.
Abrams, Venezuela Ulusal Meclisinin çoğunluğunu elinde tutan muhalefetin lideri Guaido için "Bize göre, Venezuela'nın anayasal devlet başkanı bugün de, 5 Ocak 2021'den sonra da Juan Guaido'dur." ifadesini kullandı.
Maduro'nun yapacağı hiçbir şeyin dünyadaki birçok ülke, özellikle ABD nezdindeki yasal statüsünü değiştirmeyeceğini vurgulayan Abrams, ABD'nin siyasi duruşunda ısrarcı olmasının Venezuela'da rejimin değişmesiyle sonuçlanacağını ileri sürdü.
- "Seçimleri boykot kararımız meşru"
Diğer yandan, dünya üzerinde 50 ülke tarafından Venezuela'nın meşru lideri olarak tanınan Juan Guaido, Maduro'yu yerinden etme zorunluluğunun arttığını belirtti.
Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Guaido, Associated Press'e verdiği mülakatta, Venezuela muhalefetinin seçimleri boykot etme kararının Maduro yönetiminin koyduğu koşullar nedeniyle meşrulaştığını ifade etti.
"Biz burada demokrasi için mücadele ediyoruz." diyen Guaido, mücadelelerinin meşruluğunun anayasadan kaynaklandığını dile getirdi.
Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE) Başkanı Indira Alfonzo Izaguirre, haziran sonunda özel seçim yönetmeliğini duyurmuş ve temmuz başında da 2021-2026 döneminde Ulusal Mecliste yer alacak milletvekilleri için parlamento seçimlerinin 6 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı.
CNE'yi tanımayan ve Guaido'yu destekleyen Venezuela muhalefetinden 27 parti, önceki gün yaptıkları ortak açıklamada, seçim sürecinin hileli olacağını savunarak seçimlere katılmama kararı aldığını duyurmuştu.
Muhalefetin seçimlere katılmama kararı, 5 Ocak 2021'de görev sürelerinin dolması nedeniyle meşruiyetlerini tartışmaya açıyor.
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