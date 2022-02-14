ABD ve Ukrayna dışişleri bakanları görüştü

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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Ukrayna-Rusya krizinin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Blinken’ın ABD ve ortaklarının ekonomik ve finansal istikrar dahil olmak üzere Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediklerini belirttiği aktarıldı.

ABD'nin acil önceliğinin durumun gerginliğini azaltma çabalarını desteklemek olduğu ifade edilen açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir askeri saldırısının hızlı, koordineli ve güçlü bir yanıtla karşılaşacağı vurgulandı.

Rusya - Ukrayna krizi için Kiev'de bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz da "Olası Ukrayna işgalinin Moskova için ağır ekonomik sonuçları olur" demişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da bugünkü açıklamasında, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. AB ve NATO ile daimi görüşmeler mümkün değil ama anlaşma için her zaman bir şans var" ifadelerini kullanmıştı.