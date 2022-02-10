ABD ve Suudi Arabistan liderleri görüştü

AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden'ın Suudi Kral Selman ile telefonda ikili ve bölgesel ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, görüşmede Biden ile Kral Selman, Suudi Arabistan topraklarını hedef alan İran destekli Husi saldırıları ve diğer bölgesel tehditler karşısında ortak bir tutum içinde olduklarını ifade etti.

Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için BM öncülüğündeki çabalara tam destek verdiğini kaydeden Biden, İran'ın hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmaması konusundaki taahhüdünü Kral Selman'a bir kez daha dile getirdi ve Viyana'da devam eden İran'la nükleer müzakerelere konusunda Selman'ı bilgilendirdi.

Yükselen petrol fiyatlarının gündem olduğu bir ortamda görüşen iki lider ayrıca, "küresel enerji tedarikinin istikrarlı bir şekilde sürdürülebilmesi" konusunu da ele aldı.