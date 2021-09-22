ABD ve Rusya genelkurmay başkanları Finlandiya'da bir araya geldi

İki ülke genelkurmay başkanlarının, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından son dönemde yaptığı görüşmelerin devamı niteliğinde Helsinki'de buluştuğu belirtildi.
Milley, Finlandiya'ya giderken kendisine eşlik eden gazetecilere görüşme konusunda detaylı bilgi vermezken, sözcüsü Albay Dave Butler, bunun "iki ülke askeri liderliği arasında, riskin azaltılması ve operasyonel çatışmayı önleme amacıyla iletişimin iyileştirilmesini hedefleyen görüşmelerin yenisi olduğunu" söyledi.
Butler, tarafların görüşmelerin ayrıntılarını açıklamama konusunda hemfikir olduğunu sözlerine ekledi.
ABD'nin, askerlerini tamamen geri çekmesinin ardından Afganistan'da El Kaide ve DEAŞ'ın takibine, istihbarat paylaşımına ve gerekirse hava saldırılarına imkan tanıyan anlaşmalar yapmak, Özbekistan, Kırgızistan veya Tacikistan gibi Afganistan'a sınır ülkelerde üslenmek için çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.
Milley, birkaç gün önce Avrupa turu sırasında üs konusunun, aklındaki en önemli mesele olduğunu açıkça belirtmişti.
ABD Genelkurmay Başkanı ayrıca ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve istihbarat yetkililerinin, El Kaide ve DEAŞ'ın, bir ya da iki yıl içinde ABD'ye tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunduğunu açıklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, temmuz ayında Moskova yönetiminin, ABD'yi Afganistan'a komşu ülkelere asker konuşlandırmasının "kabul edilmeyeceği" konusunda uyardığını açıklamıştı. Ryabkov, benzer bir uyarının Orta Asya ülkelerine de yapıldığını söylemişti.
Rusya ile ABD arasında askeri düzeyde yürütülen bu görüşmelerde henüz ilerleme sağlandığına dair bir gelişme yaşanmadı.
Öte yandan bazı Rus yetkililer Afganistan'da Taliban yönetiminin, Orta Asya'da istikrarı bozabileceği endişesi taşıdıklarını dile getiriyor.
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