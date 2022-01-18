ABD ve Rusya dışişleri bakanlarından kritik görüşme

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan, Ukrayna'nın içinde ve yakınında son derece rahatsız edici Rus askeri yığınağından kaynaklı gerilimi azaltmak için diplomatik çabalara devam etmenin önemini vurguladı. Bakan, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz bağlılığını yineledi." ifadelerini kullandı.
Blinken'ın Ukrayna dahil Avrupa güvenliğine ilişkin herhangi bir müzakereye NATO ve ABD'nin Avrupa'daki ortaklarının da katılması gerektiğinin altını çizdiğini belirten Price, iki bakanın 10 Ocak'ta yapılan ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu, 12 Ocak'taki NATO-Rusya Konseyi ve 13 Ocak'taki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Konseyi toplantılarını da ele aldıklarını kaydetti.
BLINKEN UKRAYNA VE ALMANYA'YA GİDİYOR
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Bakan Blinken, 19 Ocak'ta ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını güçlendirmek için Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile görüşmek üzere Ukrayna'nın Kiev kentine gidecek." ifadelerini kullandı.
Sözcü, Blinken'ın ayrıca, ABD Büyükelçiliği çalışanları ve aileleri ile bir araya gelerek Rusya'nın muhtemel saldırısı durumunda ülkedeki diplomatik personele yönelik planlama çabalarını görüşeceğini kaydetti.
Blinken'ın 20 Ocak'ta Berlin'e gideceğini belirten Price, bakanın burada da Rusya ile son diplomatik müzakereleri ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muhtemel saldırısını caydırmak üzere Moskova'ya önemli ekonomik yaptırımlar dahil verilecek karşılığı görüşmek üzere ABD müttefikleriyle görüşeceğini ifade etti.
Price, Blinken'ın Berlin'de ayrıca, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile görüşeceğini, ardından da Transatlantik Dörtlüsü olarak adlandırılan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları ile ortak bir toplantı yapacağını söyledi.
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