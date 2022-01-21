ABD ve Rusya'dan kritik zirve öncesi açıklamalar

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan taraflar pek umutlu mesajlar vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Cenevre'deki görüşmelerde büyük bir ilerleme beklemiyoruz. Taleplerimize somut yanıtlar bekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Rusya ile farklılarımızın bugün çözülmesini beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.