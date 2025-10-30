Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü | Dış Haberler

        ABD ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki gelişmeler ele alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 19:59 Güncelleme: 30.10.2025 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri görüştü.

        Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiler ve bunları destekleme ve geliştirmenin yolları ele alındı.

        Taraflar, ayrıca Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşması ışığında Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ve ortak öneme sahip bazı konuları değerlendirdi.

        Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak, bölgede sürdürülebilir barışın ve arzu edilen istikrarın önünü açmak için bölgesel ve uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Erdoğan'dan bahis soruşturması açıklaması!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Gebze'deki faciada komşu konuştu: "4,5 ay önce şikayet oluşturduk"
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Hastanın akciğerinden alınan karpuz büyüklüğündeki kitle 30 yıllık cerrahı şaşırttı
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        "Oğlumun yaşadığına inanıyorum"
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        Habertürk Anasayfa