ABD ve Katar Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın stratejik ilişkiler ve bunları destekleme ve geliştirmenin yolları ele alındı.

Taraflar, ayrıca Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşması ışığında Gazze Şeridi ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri ve ortak öneme sahip bazı konuları değerlendirdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak, bölgede sürdürülebilir barışın ve arzu edilen istikrarın önünü açmak için bölgesel ve uluslararası alanda ortak çaba gösterilmesinin gerekliliğini vurguladı.