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        Haberler Dünya Ortadoğu ABD ve Katar'dan Gazze buluşması

        ABD ve Katar'dan Gazze buluşması

        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında görüştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 19:58 Güncelleme: 08.12.2023 - 19:58
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        ABD ve Katar'dan Gazze buluşması
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        Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı ortak temas grubunu kabulü öncesi Al Sani ile bir araya geldiği belirtildi.

        Açıklamada, "Bakan (Blinken), Katar'ın, Hamas tarafından tutulan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik kritik çabalarını ve Gazze'de son zamanlarda çatışmalara insani ara verilmesini takdir ettiğini ifade etti." denildi.

        Blinken ile Al Sani'nin, bölgede "çatışmanın yayılmasını önlemenin önemini" yinelediği vurgulanan açıklamada, tarafların ayrıca Gazze'deki sivillere insani yardımı devam ettirirken, "tüm rehinelerin güvenli şekilde geri dönüşünü kolaylaştırmak için" yakın koordinasyonun sürdürüleceğini taahhüt ettiği bilgisi paylaşıldı.

        Açıklamada, Blinken ile Al Sani'nin, ikili ilişkilerin gücünü ve önemini bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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