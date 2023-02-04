ABD ve Kanada'da yaklaşık 100 milyon kişi tarihi soğukla karşı karşıya

Kuzey Amerika'yı etkisi altına alan dondurucu hava etkisini gösterirken, ABD ve Kanada'da yaşayan yaklaşık 100 milyon kişi, tarihi derecelerdeki soğuk havayla karşı karşıya.

Amerikan Ulusal Hava Durumu Hizmetleri dondurucu havanın "bir kuşakta bir kere görülebilecek", 10 dakika içinde soğuk ısırmasına yol açabilecek dondurucu rüzgarlar getirdiğini açıkladı.

Kanada'nın Manitoba eyaletinden ABD'nin Manie eyaletine kadar olan kuşakta yaşayanlara dışarıda geçirecekleri zamanı kısıtlama çağrısı yapıldı.

Pazartesi gününden bu yana ABD'de kötü hava yüzünden 11 kişi hayatını kaybetti.

Teksas eyaletinde sekiz kişi ölürken, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde birer kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin 10 kadar eyaletinde en düşük sıcaklık rekorları kırılırken, en az 83 milyon kişinin -17 dereceye düşebilecek sıcaklıklarla karşılaşması bekleniyor.

Örneğin Maine eyaletinde, 1971'den bu yana kayıtlara geçen en düşük sıcaklıklar öngörülüyor.

Boston kentinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, kentteki okullar kapatıldı.

New York ve diğer büyük kentlerde de bugün sıcaklıkların -13 ila -17 dereceyi göreceği belirtilirken, haftasonu sıcaklıkların yükseleceği belirtildi.

Kanada'nın bazı kesimlerinde ise termometrelerin -38 ila -50 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.

Teksas, Arkansas ve Mississippi eyaletlerinde 309 binden fazla kişiye elektrik verilemiyor.

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