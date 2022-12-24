ABD ve Kanada'da 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan kış koşullarıyla karşı karşıya
ABD ve Kanada'da Noel Bayramı öncesinde 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan dondurucu kış koşullarıyla karşı karşıya. Şu ana kadar en az 19 kişi sert hava koşullarıyla bağlantılı olarak hayatını kaybederken, dün ABD’de 1,5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş da iptal edildi.
Güney Dakota'da Amerikan Yerlileri yakıtları bittikten sonra ısınmak için kıyafetlerini yaktıklarını söyledi.
Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde yoğun kar yağışı bekleniyordu. New York eyaletinin Buffalo şehrinde en az 89 cm kar bekleniyordu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sekiz milyondan fazla insanın kar fırtınası uyarıları altında yaşadığını söyledi.
New England, New York ve New Jersey'de kıyılarda seller görüldü.
Genellikle daha ılıman olan güney eyaletleri Louisiana, Alabama, Florida ve Georgia’da bile donma uyarıları yapıldı.
Ohio'da iki sürücünün ölümüne neden olan 50 arabanın karıştığı zincirleme bir kaza da dahil olmak üzere karayollarında trafik kazaları meydana geldi.
Ülke çapındaki seyahat sorunları, kar küreği operatörlerinin eksikliği nedeniyle daha da kötüleşti. Bunda da düşük ücretlerin rol oynadığı belirtiliyor.
Uçuş takibi sitesi FlightAware'e göre, yolcular Noel Bayramı’nda eve gidebilmek için çabalarken, Cuma günü 5.600'den fazla ABD uçuşu iptal edildi.
PowerOutage.us'a göre Cuma gecesi ABD'de bir milyon müşterinin elektriği kesildi.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, önümüzdeki birkaç gün içinde 100'den fazla hava rekorunun eşitlenebileceğini veya kırılabileceğini söylüyor.
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ABD ve Kanada'da 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan kış koşullarıyla karşı karşıya/abd-ve-kanada-da-250-milyon-kisi-hayati-tehlike-yaratan-kis-kosullariyla-karsi-karsiya-3550261
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