ABD ve Kanada'da 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan kış koşullarıyla karşı karşıya

ABD ve Kanada'da Noel Bayramı öncesinde 250 milyon kişi hayati tehlike yaratan dondurucu kış koşullarıyla karşı karşıya.

ABD’de 12 eyalette acil durum önlemleri alındı ve şu ana kadar en az 19 kişi hayatını kaybetti.

Cuma günü 1,5 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı ve binlerce uçuş iptal edildi.

Fırtına, Teksas'tan Quebec’e, 3.200 kilometreden fazla uzanıyor.

Hava basıncının hızla düşmesi ve bir fırtınanın şiddetini artırmasıyla ortaya çıkan ‘bomba siklonu’, ABD-Kanada sınırındaki Büyük Göller’e kar fırtınası koşullarını getirdi.

Kanada'da Ontario ve Quebec, Kuzey Kutbu'ndaki soğukların etkisi altında ve yüz binlerce kişinin elektriği kesildi.

Britanya Kolumbiyası'ndan Newfoundland'a kadar ülkenin geri kalanının çoğu aşırı soğuk ve kış fırtınası uyarıları altında.

Getty Images San Francisco Uluslararası Havaalanı da uçuş iptallerinden etkilenen havaalanlarından biriydi

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Cuma günkü durumun "kışa dair şimdiye kadarki en büyük hava durumu uyarıları ve tavsiyelerinden biri olduğunu” söyledi.

Montana eyaletindeki Elk Park'taki sıcaklıklar -45 °C’ye düşerken, Michigan eyaletindeki Hell kasabası dondu.

Güney Dakota'da Amerikan Yerlileri yakıtları bittikten sonra ısınmak için kıyafetlerini yaktıklarını söyledi.

Pennsylvania ve Michigan eyaletlerinde yoğun kar yağışı bekleniyordu. New York eyaletinin Buffalo şehrinde en az 89 cm kar bekleniyordu. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, sekiz milyondan fazla insanın kar fırtınası uyarıları altında yaşadığını söyledi.

New England, New York ve New Jersey'de kıyılarda seller görüldü.

Genellikle daha ılıman olan güney eyaletleri Louisiana, Alabama, Florida ve Georgia’da bile donma uyarıları yapıldı.

Getty Images Detroit'te itfaiye ekibi bir depodaki yangına müdahale için hortumlarından buzları temizliyor

Ohio'da iki sürücünün ölümüne neden olan 50 arabanın karıştığı zincirleme bir kaza da dahil olmak üzere karayollarında trafik kazaları meydana geldi.

Ülke çapındaki seyahat sorunları, kar küreği operatörlerinin eksikliği nedeniyle daha da kötüleşti. Bunda da düşük ücretlerin rol oynadığı belirtiliyor.

Uçuş takibi sitesi FlightAware'e göre, yolcular Noel Bayramı’nda eve gidebilmek için çabalarken, Cuma günü 5.600'den fazla ABD uçuşu iptal edildi.

PowerOutage.us'a göre Cuma gecesi ABD'de bir milyon müşterinin elektriği kesildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, önümüzdeki birkaç gün içinde 100'den fazla hava rekorunun eşitlenebileceğini veya kırılabileceğini söylüyor.