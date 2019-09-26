ABD Başkanı Donald Trump ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe, ABD tarım ürünleri, Japon makina ekipmanları ve diğer ürünler için gümrük vergilerinin düşürülmesini öngören ancak otomotiv sektörünü ileride yapılacak görüşmelere bırakan bir ticaret anlaşmasına imza attılar.

Trump ticaret anlaşmasının birinci aşamasının, Japon pazarlarını yıllık 7 milyar dolar değerinde ABD ürününe açacağını ve Japonya'nın Amerikan sığır eti, domuz eti, buğday ve peynir ithalatında gümrük vergilerini düşüreceğini belirtti. Anlaşma, otomobil ticaretini kapsamamasına rağmen, Abe Trump'tan ABD'nin Japonya'dan ithal otomobillere yönelik daha önce getirmekle tehdit ettiği "Section 232" ulusal güvenlik gümrük vergilerini uygulamayacağına dair güvence aldığını söyledi.

Abe düzenlenen basın toplantısında, "Başkan Trump ve ben, daha fazla ek gümrük vergisi uygulanmayacağını teyit etti. Ticaret anlaşmamızın yürürlüğe girmesi ile her iki ekonominin de daha fazla büyüyeceğine ve gelişeceğine inanıyorum" diye konuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki lider arasındaki imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, iki ülkenin gelecek yıl Nisan ayında başlaması beklenen bir müzakere turunda otomobiller konusunu ele alacaklarını belirtti.