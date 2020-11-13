ABD ve İngiltere'nin Sudan Özel Temsilcileri iktidar ortaklarıyla görüştü

AA

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sudan Başbakanı Hamduk, ABD Başkanı Trump'ın Sudan Özel Temsilcisi Booth ile Başbakanlıkta bir araya geldi.

Hamduk-Booth görüşmesinde, Trump’ın, Sudan’ın adını “terörü destekleyen devletler” listesinden çıkartma kararı sonrasında ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.

İkili ayrıca ABD’li ve uluslararası finans kurumlarıyla çalışma, ABD şirketlerine Sudan’da yatırım fırsatları sunulması, Sudan’daki barış çabaları, komşu Etiyopya’daki çatışmalar ve Darfur bölgesinde görev yapan Birleşmiş Milletler (BM)-Afrika Birliği Darfur Ortak Barış Gücü (UNAMID) ile ilgili meseleleri görüştü.

Hamduk’un İngiltere'nin Sudan Özel Temsilcisi Robert Fairweather’ı kabulünde de Hartum hükümetinin Güney Sudan’daki barış anlaşmasındaki rolü, Etiyopya’daki gelişmeler ve Sudan’a etkileri konuşuldu. Fairweather, Başbakan Hamduk'a, geçen hafta planlanan Sudan ziyaretini gerçekleştirememesi nedeniyle İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın özrünü iletti.

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamada da Fairweather’ın, Konsey Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile görüşmesinde, İngiltere'nin Sudan geçiş hükümetini desteklemeye hazır olduğunu ve barış için birlikte çalışmayı sürdüreceğini ifade ettiği kaydedildi.