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Hint ve ABD birlikleri, Hindistan'ın Çin ile tartışmalı sınırı yakınındaki dağlık arazide ortak tatbikat gerçekleştirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hint ve ABD askerlerinin, ülkenin kuzeyinde, Çin ile sınırındaki Uttarakhand eyaletinin dağlık Auli bölgesinde yüksek rakımlı eğitim tatbikatı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hindistan Ordusu Tugay Komutanı Pankaj Verma, tatbikatın, öğretici olduğunu ve iki ordunun da tecrübelerini paylaştığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan başka açıklamada, zorlu arazi ve iklim koşullarındaki tatbikatta, keşif çalışmalarına, dağlık alandaki savaş becerilerine, muhaberede tıbbi yardıma ve ölü ve yaralıların tahliyesine odaklanıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın insani yardım, afet yardımı ve barışı korumayla ilgili operasyonları da içerdiği kaydedildi.

"Yudh Abhyas 22" adı verilen bu tatbikat, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'na yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta olan bölgede yapıldı.

ABD ve Hindistan arasında 2000'li yılların başında başlayan "Yudh Abhyas" adlı tatbikatlar 2021'de Alaska'da düzenlenmişti.

ÇİN VE HİNDİSTAN'IN SINIR ANLAŞMAZLIĞI 50 YILDIR ÇÖZÜLEMİYOR

Hindistan ve Çin arasındaki sınır ihtilafı on yıllardır sürüyor. Sınır konusunda yapılan görüşmelerden sonuç alamayan tarafların 1962'de savaşa girmesi sonucunda 3 bin Hindistanlı ve 700 Çinli asker ölmüştü.

Taraflar arasında zaman zaman artan sınır gerilimi Haziran 2020'de bir kez daha patlak vermiş ve Ladakh bölgesindeki çatışmalarda 20 Hint askeri ve 4 Çinli asker öldürülmüştü.

Hint ve Çin birlikleri en son 22 Ocak 2021'de Hindistan'ın Nepal ve Butan arasındaki Sikkim eyaletinin kuzeyindeki Naku La geçidinde çatışmıştı, her iki taraftan da yaralananlar olmuştu.

Fotoğraf: AP