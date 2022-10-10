ABD ve Fransa'dan Ukrayna'ya 'daha fazla destek' sözü

AA / HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile telefonda yaptığı görüşmede hava savunma sistemleri ele alındı.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından yaptığı yazılı açıklamada, Biden ile yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmenin ana gündem maddesinin hava savunma sistemi olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Şu anda bu, savunma iş birliğimizde 1 numaralı önceliktir." ifadesini kullandı.

Rus güçleri, bugün başkent Kiev dahil Ukrayna'nın birçok bölgesinde çok sayıda füze ve roket saldırısı düzenlemişti.

Zelenskiy, geçen ay CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin verdiği Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sisteminin (NASAMS) kendilerine ulaştığını söylemişti.

FRANSA'DAN DAHA FAZLA DESTEK SÖZÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e ve diğer bazı şehirlere çok sayıda hava saldırısı düzenlemesinin ardından Ukrayna’ya daha fazla destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı Macron, Rus saldırılarının ardından Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Macron, “Fransa’nın, askeri teçhizat dahil olmak üzere, Kiev tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak Ukrayna’ya desteğini artırma” sözü verdi.

Macron, saldırılarla ilgili endişesinin altını çizerek, G7 ülkeleri ve Avrupalı müttefikleri ile yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın bu sabah başkent Kiev, Lviv, Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırılarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu bina zarar gördü.